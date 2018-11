Amical : Une victoire amère pour la Roja

Interrogé sur la Cadena Ser, Pep Segura a évoqué l’avenir de la Pulga, et ce après les déclarations d’Ernesto Valverde en septembre dernier. "Nous devons profiter car les mauvais moments risquent d’arriver. C’est le meilleur joueur du monde, ça se voit tous les jours, nous sommes très heureux de l’avoir et on profite. Nous devons prolonger ces moments autant que possible", a-t-il déclaré. "Quand son départ arrivera, je ne serai pas là, ce sera difficile pour tout le monde. Nous voulons que Messi soit avec nous le plus longtemps possible et qu’il nous fasse profiter du football comme il le fait à chaque match", a ainsi ajouté le directeur général du club.