Amical : L'Angleterre facile pour la dernière de Rooney, l'Allemagne se rassure contre la Russie

Grâce à sa victoire contre l’Islande, la Belgique a pris une option sur la qualification pour le Final Four. De son côté, la Croatie s’est relancée en disposant de la Roja. Retour sur une soirée riche en enseignements.

Ligue A : Les Diables Rouges font le trou, la Roja crucifiée



Croatie - Espagne: 3-2. Revivez ce match fou!

La finale du groupe se jouera dimanche à Wembley pour Angleterre-Croatie. A suivre en direct sur @lachainelequipe#CROESP #lequipeFOOT



Le résumé ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/J1A2w3Jgvz



— L'ÉQUIPE (@lequipe) 15 novembre 2018

Ligue B : Un nul et ça passe pour la Bosnie

Ligue C : La Finlande promue

Ligue D : La Biélorussie gagne sa finale

, la Belgique a pris son temps lors de la réception de l’Islande, mais l’essentiel a été assuré pour les hommes de Roberto Martinez qui prennent leurs distances à la tête du Groupe 2, avec trois longueurs d’avance sur la Suisse. Suisses et Belges ont désormais rendez-vous dimanche pour la finale de la poule, les coéquipiers de Granit Xhaka étant dans l’obligation de s’imposer à Lucerne.Dans le Groupe 4, la Croatie a pris sa revanche sur l’Espagne., le vice-champion du monde s’est fait peur, mais la victoire est au rendez-vous. Malgré des réalisations de Daniel Ceballos (56eme) et Sergio Ramos (78eme sur penalty) la Roja a fini par craquer dans les derniers instants de la rencontre. Alors qu’Andrej Kramaric avait ouvert le score pour les locaux (54eme), c’est Tin Jedvaj qui a joué les héros inattendus avec ses deux premiers buts en sélection (69eme et 93eme). Les hommes de Luis Enrique gardent la tête de la poule, mais Croates et Anglais restent dans la course. Vivement le choc de dimanche entre deux nations qui devront absolument gagner (15h00 à Wembley).En ballottage ultra favorable, la Bosnie-Herzégovine a terminé le travail en déplacement pour affronter son dauphin autrichien. Avec score nul et vierge, les coéquipiers de Miralem Pjanic ont fait le boulot assurer la première place du Groupe 3. Les Bosniens rejoignent l’Ukraine au rayon des promus à l’étage supérieur.Grâce à un… CSC d’ Albin Granlund (25eme), la Grèce s’est imposée sur le plus petit des scores face à la Finlande, mais le suspense est terminé pour la première position du Groupe 2. En effet, malgré cette contre-performance, les troupes de Markku Kanerva conservent trois longueurs sur les champions d’Europe 2004, et les derniers matchs de dimanche prochain ne changeront rien pour les coéquipiers de Teemu Pukki ()., la Biélorussie n’a pas raté l’occasion de prendre la tête du Groupe 2. Alors que les hommes de Luc Holtz avaient l’occasion de s’assurer la première place de la poule, les visiteurs ont fait la différence sur un doublé de Stanislav Dragun (37eme et 54eme). Une victoire qui permet aux Biélorusses de prendre deux points d’avance sur leur adversaire du jour, et le plus dur semble fait avant la dernière journée (Moldavie – Luxembourg et Saint-Marin – Biélorussie). Dans le Groupe 1, la Géorgie était d’ores et déjà assurée d’être promue à l’étage supérieur.