Amical : L'Afrique du Sud et le Paraguay se quittent bons amis (1-1)

Résultats et classement provisoire du Groupe A:

Renversées par lesdu 1-2 ) pour leur entrée en lice à la, lesont conservé leurs chances de qualification en disposant du pays-hôte, le(2-1), ce mardi à l’occasion de la 2levée de la Poule A. Un magnifique doublé de la buteuse vedette de la sélection,(25e sp, 76e) a porté les Maliennes tandis que lesn’y auront cru que cinq minutes, soit le temps entre l’égalisation d’(71e sp) et la seconde réalisation malienne. A lire aussi >> CAN 2018 : le classement des buteuses à l'issue de la première journée Il convient de rappeler que ledisputera ainsi sa qualification vendredi prochain face auxde l’qui affrontent ledans la soirée (18h30 GMT).Ghana 1 – 0 Algérie Mali 1 – 2 CamerounGhana 1 - 2 Mali Cameroun-Algérie (18h30 GMT)) Cameroun : 3 pts (+1) 2) Mali : 3 pts (0) 3) Ghana : 3 pts (0) 4) Algérie : 0 pt (-1)