Amical : La victoire de la France contre l’Uruguay en chiffres (vidéo)

L'eFootball.Pro, la ligue internationale co-organisée par Gerard Piqué et Konami sur PES 2019, a désormais une date de lancement. Ainsi que son nombre de participants, dont un deuxième club français. Et le champion du monde en porte-étendard d'un des clubs engagés.

Le FC Nantes, 2e club français de la compétition

🖊✅ Le FC Nantes eSport est fier d'annoncer son arrivée sur PES avec la signature de deux des plus beaux palmarès de la scène européenne sur le jeu : 🎮 @Alex_Grd23 🎮 @aazbabysk Merci de leur réserver un bel accueil ! 👋 Communiqué : 📋 https://t.co/Kl8wUrqK0d pic.twitter.com/TCRcgWmzTw — FC Nantes Esports (@FCNantesEsports) 7 novembre 2018

Le double champion du monde défendra le Celtic

EN-FIN ! Après l'annonce de sa création il y a tout juste... un an, la ligue internationale pensée par le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué et co-organisée par sa propre société d'événementielle esportive et Konami sur la licence PES 2019 a sa date de lancement et un début de calendrier. Celui-ci sera véritablement dévoilé dans quatre jours, soit le 25 novembre, sur les plate-formes et réseaux sociaux ( Twitch Facebook ) de l' eFootball.Pro , le nom donné à cette ligue internationale, qui va réunir plusieurs gros clubs européens de football.Justement, le "roster" de cette ligue affiche désormais complet avec l'arrivée d'une sixième équipe. Celle-ci a la particularité d'être française - il s'agit de la deuxième, après l'AS Monaco - et d'avoir annoncé son arrivée sur PES 2019 quelques jours plus tôt. C'est le FC Nantes qui rejoint le projet eFootball.Pro.Comme le club monégasque, les Canaris sont identifiés sur la scène esport, avec une présence ces dernières années sur le jeu FIFA mais aussi sur Football Manager. Deux grands talents ayant déjà disputé des compétitions majeures vont défendre les couleurs nantaises, Alex Garaud, origine de la région et véritable supporter du FC Nantes et Azzdine Ait Ouzdi. Ils auront fort à faire dans cette eFootball.Pro, dont la première journée aura lieu le 2 décembre prochain à Barcelone.Si les effectifs de toutes les équipes n'ont pas encore été révélé - on attend encore ceux du Boavista et du FC Barcelone - celui du Celtic Glasgow est désormais connu. Le club écossais, qui avait disputé cet été le tournoi de promotion de l'eFootball.Pro, sera défendu par le double champion du monde (individuel et co'op) sur PES 2018, l'Italien Ettore Giannuzzi. Il sera épaulé par son compatriote et partenaire de triple, Luca Tubelli.