Amical : La Russie s’amuse contre la République tchèque

Invité sur RMC lundi, Gustavo Poyet, le désormais ex-entraîneur de Bordeaux, a une nouvelle fois taclé les dirigeants girondins. En évoquant notamment un prétendu amateurisme de ses anciens patrons.

Poyet : « De Tavernost ne me connaissait pas du tout »

Poyet : « Il faut laisser passer des choses, mais pas quand ça me touche personnellement »

Entre Gustavo Poyet et Bordeaux, les relations ne risquent pas de se normaliser de sitôt. Parti en froid avec ses désormais ex-dirigeants, après avoir laissé exploser sa frustration lors d’une conférence de presse, le technicien uruguayen en a encore gros sur le cœur. Invité sur RMC lundi soir, il a de nouveau exprimé toute sa colère, remettant tout d’abord en cause le Mercato : « Il ne faut pas oublier qu’ils ont fait deux achats de dernière minute (Cornelius et Karamoh en prêts, ndlr) car on a pas bien fait les choses avant, a-t-il lâché. En tant qu’entraîneur, je sais que l’été est toujours le plus important mais on n'a rien fait.Et comme ça, ça continue de marcher comme ça marchait les dernières années ».L’entraîneur de 50 ans s’est ensuite attaqué plus directement à ses anciens dirigeants, qu’il accuse d’être « des amateurs ». En prenant notamment pour exemple le cas de Toma Basic, qui ne figure pas sur la liste des Girondins pour la Ligue Europa… à cause d’un oubli : « Tu vois qu’il y a eu une erreur administrative, que Toma Basic n’est pas dans la liste UEFA. C’est bien, ce n’était pas moi cette fois. Peut-être ils vont dire que c’était moi ? (rires) Bordeaux est un club vraiment amateur ! (Il répète plusieurs fois)», a-t-il déclaré, avant de s’attaquer à l’actuel propriétaire de Bordeaux : « Les Américains m’ont fait venir, ils ont recommandé mon nom à M. De Tavernost. Lui ne me connaissait pas du tout. Il a dû faire une recherche Google pour savoir qui j'étais. S’il y a une chose qui marche bien pour M. De Tavernost, c’est la presse ! C’est son boulot, il est très fort. Il connaît tout le monde mais là c’est le football et ce n’est pas la presse ! »Celui qui est aussi passé par les bancs de Sunderland ou du Betis Séville a également évoqué plus en détails la goutte d’eau qui a fait déborder le vase : le départ de Gaëtan Laborde sans qu’il ne soit mis au courant : « Des fois, il faut laisser passer des choses mais pas quand ça me touche personnellement. Professionnellement, j’accepte toutes les critiques.a-t-il d’abord lancé. Même Gaëtan (Laborde) s’était préparé pour le match. Tout est prêt pour le match, un match très important, j’arrive à l’hôtel, monte dans ma chambre. Le délégué vient me dire que Gaëtan n’est pas là et que sa clé est restée à la réception ». Un véritable coup de gueule qui risque une nouvelle fois de faire grincer quelques dents…