Amical - Bleues : La France domine le Brésil en amical

Malgré plusieurs occasions nettes, Toulouse s’est incliné au Stadium face à une équipe d’Amiens très réaliste (0-1). Les Picards quittent la place de barragiste, alors que les Violets poursuivent leur mauvaise série.

L1 (13eme journée) / TOULOUSE – AMIENS : 0-1

En football, tout est question d’efficacité. Le match entre Toulouse et Amiens a permis d’illustrer à merveille ce constat implacable, que certains considèrent sans doute comme une lapalissade. Tout au long de la partie, les Violets ont réussi à se procurer un nombre conséquent d’occasions. Ils n’en ont toutefois converti aucune, que ce soit à cause de la transversale (3eme), de Régis Gurtner (14eme, 25eme, 39eme, 69eme), de la valeureuse défense amiénoise ou encore du VAR, qui a incité l’arbitre à annuler un but de Max-Alain Gradel entaché d’une position de hors-jeu pour le moins très légère (66eme). Le TFC a eu beau tout tenter, rien n’y a fait : le ballon n’a pas terminé au fond des filets adverses. L’ASC n’a pas fait autant de manières et a trouvé la faille sur son seul tir cadré du match, signé Alexis Blin. Le joueur prêté par… Toulouse a armé une frappe du droit que Baptiste Reynet n’a pas pu suffisamment détourner (27eme).En manque criant de confiance, les Toulousains ont jeté - en vain - toutes leurs forces dans la bataille en fin de rencontre. Cela fait maintenant dix matchs d’affilée (toutes compétitions confondues) sans victoire pour les Haut-Garonnais, qui s'enlisent dans le doute et auront beaucoup de mal à endiguer cette spirale négative dans deux semaines, au Parc des Princes. Rien ne tourne rond pour le club de la Ville rose, mais les Samariens, eux, respirent certainement un peu mieux désormais. Réalistes, les hommes de Christophe Pélissier ont su rester solides jusqu’au bout, grâce notamment à un Gurtner en grande forme. Les Amiénois décrochent ainsi leur premier succès à l’extérieur de la saison et quittent la place de barragiste.Première occasion pour Toulouse ! Alerté sur le côté gauche, Max-Alain Gradel accélère, entre dans la surface et enroule du droit. Battu, Régis Gurtner est sauvé par sa transversale ! L’action se poursuit et Aaron Leya Iseka ne parvient pas à pousser le ballon au fond suite à un centre à ras de terre de Jimmy Durmaz !Servi plein axe par Yannick Cahuzac, Max-Alain Gradel arme une frappe du droit. Régis Gurtner se couche rapidement et détourne la tentative de l’Ivoirien ! François Moubandjé suit bien mais bute à son tour sur le gardien amiénois !Christopher Jullien dévie un corner tiré par Jimmy Durmaz. Esseulé au second poteau, Manu Garcia reprend le ballon de la tête à bout portant. Régis Gurtner est à la parade !Amiens ouvre le score ! Après un une-deux avec Saman Ghoddos, Alexis Blin frappe du droit à l’entrée de la surface. Baptiste Reynet ne peut qu’effleurer le ballon, qui termine sa course au fond des filets !Jimmy Durmaz récupère le ballon aux abords de la surface amiénoise et sert Aaron Leya Iseka, qui tente sa chance plein axe. Régis Gurtner stoppe le ballon en deux temps !Sur une longue touche, Firmin Mubele dévie de la tête vers Max-Alain Gradel, qui contrôle le ballon et reprend du droit. La tentative de l’ancien Stéphanois passe juste au-dessus du but gardé par Régis Gurtner !Suite à un coup-franc tiré par Jimmy Durmaz, le ballon navigue dans les airs et Max-Alain Gradel surgit pour placer sa tête. Régis Gurtner se détend bien et éloigne le danger !La saison dernière, Régisavait été l’un des principaux artisans du maintien d’Amiens en Ligue 1. Ce samedi, l’ex-gardien de Luzenac a réalisé un match impeccable, repoussant de nombreuses tentatives adverses (14eme, 25eme, 39eme, 94eme). Il a dégoûté les attaquants toulousains, et plus particulièrement Max-Alain Gradel.Alexisa joué un bien vilain tour à son club formateur. Unique buteur de la rencontre (27eme), le joueur prêté par Toulouse a récupéré de nombreux ballons et a su aider sa défense lorsque celle-ci était mise à contribution. Il n’a pas célébré sa réalisation, ce qui ne peut que l’honorer.Même s’il n’a pas réussi à se procurer d’occasion franche, Samana été très utile du côté de l’ASC. L’Iranien a servi de point d’appui à ses coéquipiers et a été juste dans ses transmissions. Passeur décisif pour Alexis Blin (27eme), il a été remplacé par Stiven Mendoza (81eme).Aaronest-il réellement revenu de suspension ? Deuxième match consécutif et deuxième prestation décevante de la part de l’attaquant belge, qui était partout… et nulle part à la fois. Remplacé par Firmin Mubele (80eme).A l’aise techniquement,a parfois tendance à la jouer trop facile dans son propre camp. Souvent battu physiquement dans les duels, l’Espagnol n’a que trop rarement fait valoir sa qualité de passe. Sauf sur l’action du but finalement refusé pour hors-jeu (66eme).Yannickprofite de la blessure d’Ibrahim Sangaré pour enchaîner les titularisations dans l’entrejeu. D’habitude si précieux à la récupération, le Corse n’a pas eu son rendement habituel et a parfois été un peu léger au marquage. Il a notamment laissé trop d’espaces à Alexis Blin, qui a pu ajuster sa frappe (27eme).Il y avait de la tension sur la pelouse mais M.Wattellier a su se faire respecter. L’arbitre a pu s’appuyer sur ses assistants vidéo pour finalement refuser un but aux Toulousains pour un hors-jeu d’une demi-pointure de Matthieu Dossevi (66eme). Le VAR a aussi sollicité l’homme en noir en fin de match suite à une main présumée - et non avérée - de Thomas Monconduit dans sa surface (97eme).Temps clément – Pelouse en bon état: M.Wattellier (: Blin (27eme) pour Amiens: K.Sidibé (45eme), Gradel (80eme), Cahuzac (89eme) pour Toulouse - Adenon (31eme) pour Amiens: AucuneReynet () – Moreira (), Amian (), Jullien (), Moubandjé () – K.Sidibé () puis Dossevi (58eme), Cahuzac () – Durmaz (), Manu Garcia (), Gradel (cap) () – Leya Iseka () puis Mubele (79eme): Goicoechea (g), I.Sylla, Bostock, Bodiger, Jean: A.CasanovaGurtner () – Gouano (cap) () puis Otero (55eme), Adenon (), Dibassy () – Krafth (), Monconduit (), Blin (), Lefort () – Gnahoré (), Ghoddos () puis Mendoza (81eme), Ganso () puis El Hajjam (72eme): Dreyer (g), Kurzawa, Bodmer, Timite: C.Pélissier