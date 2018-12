Allemagne : Le calvaire recommence pour Pavard

Tombé dans le piège tendu par Reims ce dimanche, Lille a arraché le match nul dans les derniers instants grâce à un penalty de Nicolas Pepe. Un petit miracle.

L1 (17eme journée) / LILLE – REIMS : 1-1

Ils avaient galéré pour gagner contre Caen, avaient été accrochés par Strasbourg, et savaient que ce match contre Reims allait encore être compliqué face à un bloc compact qui ne cesse de faire des dégâts en Ligue 1. Pourtant, même prévenus, les Lillois sont tombés dans le piège tendu par leurs adversaires, passant même complètement à côté de leur match ce dimanche après-midi. Peut-être les joueurs de Christophe Galtier se sont laissés gagner par la pression au moment de pouvoir prendre quatre points d’avance sur le troisième grâce au calendrier si particulier de cette 17eme journée de championnat. Mais plus sûrement, ils ont buté sur une défense champenoise toujours aussi redoutable, qui voulait venir chercher son dixième « clean sheet » de la saison dans le Nord. Les matchs du SDR ne sont pas les plus passionnants de L1, mais cette perfection dans le travail défensif relève presque de l’orfèvrerie.Encore fallait-il marquer pour ramener trois points de ce déplacement au stade Pierre-Mauroy, ce que le promu rémois a su faire en deuxième période. A force d’envie et de hargne dans les duels, Alaixys Romao a fini par prendre l’ascendant sur Xeka dans une zone très dangereuse, avant d’adresser une passe décisive à Rémi Oudin. Un but venu d’une touche, en à peine deux passes, et qui résume assez bien ce qu’est l’efficacité des hommes de David Guion depuis leur retour dans l’élite. Mais alors que se profilait une victoire pas forcément imméritée, la muraille rémoise s’est fissurée. Une seule fois. Celle de trop. Dans la surface, Fodé Ballo-Touré a obtenu un penalty face à Romain Métanire au bout du temps additionnel, permettant à Nicolas Pepe d’égaliser au moment où plus personne n’y croyait dans les gradins. Encore une fois, c’est l’attaquant ivoirien qui sauve le LOSC sur cette première partie de saison. Sur le fil, cette fois. Mais même dauphin du PSG, Lille est bien dans le dur en ce moment, avec une seule victoire sur les six dernières journées.Lancé sur l’aile droite, Chavarria centre fort dans les six mètres, où Suk reprend instantanément du pied droit. C’est bien joué de la part du Sud-Coréen, mais Maignan jaillit vite sur sa gauche pour détourner son tir.Avec une talonnade, Pepe crée le déséquilibre dans le camp rémois. Araujo récupère le ballon et efface trois adversaires en avançant en direction de la surface. Il frappe aux 18 mètres mais le cadre se dérobe de quelques centimètres.Venu chercher le ballon à proximité de la ligne de touche, Araujo rentre vers l’intérieur et profite de l’absence de pressing pour prendre sa chance de loin du pied gauche. Avec le rebond, Mendy ne prend aucun risque et repousse en corner.Pepe décroche et sert plein axe Xeka. Le milieu portugais n’est pas chargé et progresse balle au pied. Les défenseurs rémois reculent et laissent le Lillois déclencher à 20 mètres du but de Mendy. C’est le poteau qui sauve les visiteurs !But de Reims ! Sur une touche rémoise, Romao gagne son duel avec un Xeka très fébrile le long de la ligne de sortie de but. Le Togolais lève la tête et voit l’appel d’Oudin au centre. Il lui glisse le ballon à ras de terre et son coéquipier n’a plus qu’à le pousser au fond des filets !Bien lancé en profondeur sur le côté gauche par Ballo-Touré, Bamba part dans le dos de Foket et devance la sortie de Mendy. Il peut centrer en retrait à destination d’Ikoné. Le but est grand ouvert, Mendy n’est plus là, mais sous la pression du retour des défenseurs rémois, l’ancien Parisien ouvre trop son pied et tire à côté !Penalty pour Lille ! Dans le temps additionnel, Métanire protège mal son ballon sur la gauche de la surface et voit Ballo-Touré lui passer devant. A son contact, le latéral lillois s’écroule et obtient un penalty. Pepe s’en charge et prend Mendy à contrepied.Leader technique du Stade de Reims cette saison, Alaixysa encore été le meilleur Champenois sur la pelouse. Solide à la récupération, il a aussi pu se projeter grâce à la présence de Ndom en sentinelle. Sur une de ces actions, il a gagné son duel avec Xeka avant d’offrir le but à Oudin.Positionné derrière l’attaquant, Luizest le Lillois qui s’est montré le plus disponible. Pas toujours en réussite sur ses choix, il a quand même eu le mérite de déséquilibrer le bloc rémois plusieurs fois, avec notamment un rush conclu par un tir détourné en corner.Ghislainfait partie des révélations cette phase aller, et l’arrière droit rémois a confirmé ses bonnes dispositions du moment à Lille. Il a bien tenu Pepe, avec autorité, obligeant son compatriote à décrocher pour pouvoir se rendre utile à son équipe.Très régulier en temps normal,a connu un gros coup de moins de bien ce dimanche. Pas aussi juste que d’habitude dans ses sorties de balle, positionné trop bas sur le terrain, il a surtout perdu un duel important qui amène le but rémois. Le Portugais ruminera aussi longtemps sa frappe sur le poteau avant la mi-temps…Préféré à Rémy et Fonte en pointe, Rafaeln’a pas profité de l’occasion pour se montrer à son avantage. Même si ses coéquipiers ne l’ont pas mis dans les meilleures conditions, l’avant-centre lillois a été beaucoup trop discret dans l’étau rémois.A gauche pendant une bonne heure, puis en meneur de jeu, Jonathann’a pas assez pesé sur les débats. Surtout, le joueur venu du PSG a raté une énorme occasion d’égaliser à un quart d’heure du terme en ouvrant trop son pied face au but vide.M.Delajod a souvent dû calmer des esprits tendus sur le terrain. Mais globalement, l’arbitre de ce Lille-Reims s’en est bien tiré. Il n'a eu qu'une décision difficile à prendre avec ce penalty sifflé au bout du temps additionnel. Les images montrent un léger accrochage entre Métanire et Ballo-Touré.Toit fermé – Pelouse en bon état: M.Delajod (: Pepe (95eme sp) pour Lille - Oudin (64eme) pour Reims: J.Fonte (72eme) pour Lille - Foket (46eme), Métanire (90eme) et E.Mendy (95eme) pour ReimsMaignan () – Celik (), J.Fonte (cap) (), Daliba (), Ballo-Touré () – Xeka () puis Soumaré (72eme), Thiago Mendes () - Pepe (), Araujo () puis J.Bamba (69eme), Ikoné () – Leao () puis R.Fonte (58eme): Jakubech (g), Pied, Ié, Thiago Maia: C.GaltierE.Mendy () – Foket (), Engels (), Abdelhamid (), Konan () – Romao (cap) (), Ndom (), Chavalerin () – Chavarria () puis Oudin (), Suk () puis Métanire (83eme), M.Doumbia () puis Dingomé (79eme): J.Carrasso (g), Disasi, M.Martin, Mbemba: D.Guion