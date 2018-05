Allemagne : Le Bayern ne faiblit pas, Schalke assuré d'être deuxième

Schalke 04 a validé sa deuxième place en Bundesliga en dominant Augsbourg ce samedi après-midi (1-2) pendant que Dortmund chutait contre Mayence (1-2). Dans le bas du tableau, Wolfsburg et Hambourg, tous deux battus, sont en grand danger.

Déjà sacré champion d’Allemagne depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich continue sa saison avec sérieux. A deux journées de la fin du championnat, le leader de Bundesliga a poursuivi son train d’enfer et s’est imposé à Cologne, déjà relégué, ce samedi après-midi (1-3). Menés à la mi-temps, les Bavarois se sont bien repris au retour des vestiaires grâce à des buts de James Rodriguez, Robert Lewandowski et Corentin Tolisso. Au classement, le Bayern compte 24 points d’avance sur son dauphin, Schalke 04. Et l’identité de ce dauphin ne changera plus. Grâce à sa victoire à Augsbourg dans le même temps (1-2), le club de la Ruhr a sécurisé sa deuxième place et participera à la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Hoffenheim chute, Leipzig se relance

Car le Borussia Dortmund, à la lutte avec son rival de Schalke, a lui chuté à domicile contre Mayence (1-2). Au classement, le BvB ne peut donc plus faire mieux que troisième. Mais il faudra encore prendre un point lors de la dernière journée, le week-end prochain, pour ne pas craindre d’être doublé par Hoffenheim, qui n’a pas profité du faux-pas de Dortmund en s’inclinant à Stuttgart ce samedi (2-0). Les hommes de Julian Nagelsmann mettent ainsi en danger leur participation à la prochaine Ligue des Champions, puisque le Bayern Leverkusen, qui a fait match nul sur la pelouse du Werder Brême (0-0), revient à égalité de points au classement. Même Leipzig, qui a enfin renoué avec la victoire après un gros coup de mou, peut encore espérer se hisser dans le top 4.

Hambourg vers une première relégation

Le RBL a écrasé Wolfsburg (4-1) grâce notamment à un doublé de Lookman et une réalisation d’Augustin. Le VfL déjà relégable avant cette rencontre, voit sa situation se compliquer un peu plus. Heureusement, Fribourg a aussi chuté face à Mönchengladbach (3-1) et reste toujours à portée de tir avant la dernière journée. Mais Wolfsburg sera condamné à la victoire et devra espérer une défaite de son concurrent direct. Pour Hambourg, 19eme, le maintien s’est éloigné. Battu à Francfort (2-0), le HSV ne peut plus sortir de la zone rouge et devra espérer un faux-pas de Wolfsburg pour arracher un barrage. Depuis la création de la Bundesliga en 1963, la cité portuaire n’a jamais connu la relégation…