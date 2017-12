Allemagne : En Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich a joué à se faire peur contre le Borussia Dortmund

Plus consistant, le Bayern Munich verra les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne.

Dans son antre, le club de Franck Ribéry a rapidement pris l’ascendant et après deux grosses occasions d’Arturo Vidal et Robert Lewandowski, c’est Jérôme Boateng qui a permis aux siens de prendre l’avantage (1-0, 12eme) suite à une tête de Süle sur la barre. Derrière, après un changement tactique orchestré par Peter Stöger, Andriy Yarmolenko n’était pas loin de permettre à Dortmund de revenir, mais un super retour défensif de David Alaba sur sa ligne (35eme) a sauvé le Bayern. Pire, dans la foulée, les joueurs de Jupp Heynckes ont fait le break juste avant la pause par l’intermédiaire de Thomas Müller d’un astucieux lob devant Bürki (2-0, 40eme). A la pause, les Munichois étaient lancés alors que le Borussia n’en menait pas large. Au retour des vestiaires, Müller était d’ailleurs passé tout proche du doublé sur un centre d’Alaba mais le portier suisse du club de la Ruhr a assuré sur sa ligne. Incapable de se mettre plus à l’abri, le Bayern Munich s’est contenté de gérer son avantage face à un Dortmund toujours aussi fébrile. Alors que le club bavarois se dirigeait vers une qualification tranquille pour le prochain tour, Yarmolenko a redonné vie à ce Klassiker. Sur un centre de Kagawa, l’Ukrainien a trompé Ulreich (2-1, 77eme) et a offert au public de l’Allianz Arena une fin de match à suspense. Pour autant, malgré une dernière frayeur signée Alexander Isak (91eme), Dortmund n’a pas réussi à inquiéter plus que ça la défense munichoise. Au final, le Bayern s’impose logiquement dans ce Klassiker sera au rendez-vous des quarts de cette Coupe d’Allemagne. Dans les autres rencontres du jour, le Werder Brême est venu à bout de Fribourg (3-2), le Bayer Leverkusen est allé s’imposer (0-1) à Monchengladbach et Francfort a dominé Heidenheim (1-2, ap).