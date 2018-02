Allemagne : Dortmund n'était pas inspiré

En position de conforter sa place sur le podium de Bundesliga ce lundi soir, le Borussia Dortmund n'a pu faire mieux que match nul contre Augsbourg (1-1).

Le Borussia Dortmund a cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score en début de rencontre. En voulant repousser le centre à ras de terre de Schürrle à destination de Batshuayi, la défense adverse a remis en jeu Reus, qui a marqué de près sans se faire prier (16eme). Pas dans un grand soir, le dauphin du Bayern Munich n’a pas réussi à surfer sur ce but inscrit tôt dans la partie et s’est même fait rejoint dans la dernière demi-heure. Sur un corner venu de la droite, Danso s’est retrouvé complètement seul dans les six mètres adverses. Après une première tête arrêtée par Bürki, le défenseur autrichien d’Augsbourg a trompé le gardien de Dortmund en deux temps (73eme). Avec les défaites du Bayer Leverkusen, de l’Eintracht Francfort et du RB Leipzig, le club de la Ruhr avait l’opportunité de creuser l’écart sur ses poursuivants et sécuriser sa place sur le podium. Raté. Toujours deuxième, le BvB voit même le rival Schalke 04 se rapprocher à une petite longueur.