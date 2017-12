Allemagne : Dortmund n'avance toujours pas

Le Bayern Munich s’est imposé à Francfort ce samedi (0-1) et creuse l’écart en tête de la Bundesliga grâce au match nul de Leipzig contre Mayence (2-2). Dortmund a de son côté perdu contre le Werder Brême (1-2), portant à huit sa série de matchs sans victoire en championnat.

Quatre jours après sa belle victoire contre le PSG en Ligue des Champions, le Bayern Munich a enchaîné en s’imposant sur la pelouse de l’Eintracht Francfort ce samedi après-midi (0-1). Avec un onze de départ sensiblement différent (Hummels, Tolisso, Rudy, Alaba et Lewandowski étaient remplaçants), les Bavarois se sont contentés d’un but de Vidal en première période pour ramener trois points de leur déplacement. Sur un long centre de Kimmich, le Chilien est venu marquer de la tête au deuxième poteau. Cette victoire permet au Bayern de conforter sa place de leader de Bundesliga avec huit points d’avance sur le RB Leipzig. Car dans le même temps temps, Leipzig a été tenu en échec par Mayence (2-2). Dortmund s’enfonce Du côté du Borussia Dortmund en revanche, la crise est sans fin. Ce samedi, le club de la Ruhr a enchaîné un huitième match sans victoire en Bundesliga. A domicile, les coéquipiers de Guerreiro ont été battus par le Werder Brême, pourtant relégable (1-2). Eggestein a ouvert le score d’une belle frappe croisée à la demi-heure de jeu (26eme), avant qu’Aubameyang n’égalise d’un but de renard des surfaces, de la tête, en début de deuxième période (57eme). Mais dix minutes plus tard, Gebre Selassie a surgi sur un corner pour placer une tête plongeante entre les jambes de Bürki (65eme). Avec ce revers, Dortmund se retrouve septième au classement, à treize longueurs du Bayern Munich. Le sort de Peter Bosz pourrait être scellé rapidement.