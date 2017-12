Algérie : Saphir Taïder appelle les Fennecs à se remettre en question

Saphir Taïder, le milieu de terrain international algérien, appelle ses coéquipiers de sélection à se remettre en question après leur échec dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.

Apparu lors de trois des six matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le milieu de terrain algérien Saphir Taïder appelle ses coéquipiers en sélection à se remettre en question après leur cuisant échec. « Le plus important c’est que les joueurs doivent se poser des questions après cette élimination. C’est facile de blâmer les entraineurs et le staff technique, nous devons assumer la responsabilité de cet échec, a estimé le milieu de terran de 25 ans, interrogé cette semaine par la BBC. Nous devons relever la tête pour un nouveau départ. Pas un départ à zéro mais d’où nous devrions être. » Après ces années d’instabilité (trois sélectionneurs, Rajevac, Leekens et Alcaraz) se sont succédés lors des éliminatoires) Le sociétaire de Bologne juge par ailleurs que le choix de rappeler Rabah Madjer à la tête de l’équipe nationale est un bon choix des instances : « Beaucoup de choses ont été dites, mais il y a un président de Fédération qui prend les décisions et nous en tant que joueurs, nous devons accepter ces choix et faire de notre mieux sur le terrain. Je pense que le choix de Madjer est la meilleure solution pour que l’équipe rebondisse. D’abord parce qu’il est Algérien et connais donc très bien le football national », a conclu Saphir Taïder.