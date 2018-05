Algérie : Madjer évoque les bannis Feghouli et M’Bolhi

Le sélectionneur d’Algérie, Rabah Madjer, est revenu sur la situation des deux joueurs écartés de la sélection, Sofiane Feghouli et Raïs M’Bolhi, dans ses deux premières listes depuis sa nomination à la tête des Fennecs.

Le Ballon d’Or africain 1987 a expliqué que les portes restent ouvertes pour les deux joueurs ainsi que tout être élément suceptible à renforcer le groupe.

« On connaît tous le niveau de Feghouli et de M’Bolhi mais ils sont des joueurs comme les autres, les portes de l’EN (équipe nationale, ndlr) sont toujours ouvertes et je souhaite la bienvenue à chaque joueur qui peut aider l’EN à s’améliorer », a lancé l’ancien joueur de Porto à la télévision algérienne.

« Je n’ai pas envie de parler de Saphir Taïder, ce qui s’est passé c’est de l’histoire ancienne », a ajouté Madjer, qui avait eu une dispute avec le joueur de l’Impact Montréal le mois dernier.