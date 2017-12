Algérie : l'Iran en amical le 2 juin à Téhéran

Pas qualifiée au Mondial 2018, l’Algérie prépare déjà l’avenir. Selon l’entraîneur de l’Iran, Carlos Queiroz, les Fennecs rencontreront l’Iran le 2 juin à Téhéran.

« Le match face au Maroc sera notre final de la Coupe du monde, nous allons le jouer comme si notre vie en dépendait », a-t-il révélé à la télévision iranienne.

L’Iran prépare le Maroc avec l’Algérie, qui a un jeu ressemblant à celui des Lions de l’Atlas. La sélection iranienne sera opposée aux Verts à Téhéran, avant de rencontrer la Turquie le 8 juin à Moscou.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo étudie aussi la possibilité de rencontrer l’Algérie en amical.

