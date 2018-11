Algérie (J15) : L'USM Alger, champion d'automne sans rival

Naples : Kalidou Koulibaly, trop cher même pour Liverpool ?

Real Madrid: Marco Asensio courtisé par la Juventus ?

In casa #Juventus si parla del possibile arrivo di Marco #Asensio. Lo ribadisce la giornalista @claubgarcia che a @RaiSport spiega: "Da quello che mi arriva da #Madrid, sono sempre più convinta che la Juve stia lavorando su Asensio". LA SCHEDA https://t.co/QYufa2JWeu — TuttiTalenti (@tuttitalenti) 24 novembre 2018

L'Inter Milan prêt à concurrencer la Juventus pour Pogba !

Pogba a un nouveau prétendant : l’Inter Milan https://t.co/V9NgZP9qgF — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 24 novembre 2018

Manchester United : David De Gea au PSG ?

[#Transfert🔁] Selon @MailSport, David De Gea🇪🇸 serait sur le point de trouver un accord avec le PSG pour arriver libre cet été. Le portier espagnol deviendrait le gardien le gardien le mieux payé au monde avec un salaire de 17M€ par an. pic.twitter.com/WFSqRaVpuP — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 25 novembre 2018

YB Berne : le prodige suisso-congolais Kevin Mbabu surveillé par Monaco

#MERCATO 🚨 Le club s’intéresse au cas de Kevin Mbabu l’arrière droit international suisse des Young Boys de Berne ! pic.twitter.com/CF1ZZrGvoj — Le Petit Monégasque 🇲🇨 (@PetitMonegasque) 21 novembre 2018

Liverpool se cherche un renfort en défense centrale et a ciblé deux priorités : Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) et Kalidou Koulibaly (Naples). Mais la piste menant à l’international sénégalais paraît vouée à l'échec. Déjà à cause du prix (environ 100 millions d’euros) et de la prolongation de contrat signée en septembre dernier, qui lie le pilier défensif des Lions de la Téranga à son club jusqu’en 2023. Sans compter l’obstination d’Aurelio de Laurentiis à conserver son plus bel actif, comme le pointe Il Mattino. Affaire à suivre... A lire aussi >> Koulibaly finalement vers Manchester United ? Lié jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, le milieu de terrain offensif international espagnol Marco Asensio (22 ans) figurerait en bonne position sur les tablettes de la Juventus Turin. Après avoir lancé des discussions pour recruter son coéquipier Marcelo (30 ans) , qui serait une priorité parmi les priorités, la Vieille Dame de Massimiliano Allegri ferait aussi les yeux doux à l’ancien joueur de Majorque, qui est apparu à treize reprises cette saison en Liga (1 but et 3 assists). Il convient de noter également que selon nos confrères de Rai Sport, Cristiano Ronaldo pourrait constituer un atout de choix sur ce dossier. Le Portugais aurait d’ailleurs validé une éventuelle arrivée de son ex-coéquipier sous les couleurs de la Maison Blanche, et le dossier pourrait connaître des avancées dans les prochains mois.Ardemment courtisé par la Juventus Turin, son ancien club, le milieu de terrain international français Paul Pogba (25 ans) disposerait d’une autre piste en Serie A. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Manchester United (+ une année supplémentaire en option), le protégé de Mino Raiola figurerait aussi sur les tablettes de l’Inter Milan. Avec l’arrivée de Giuseppe Marotta comme dirigeant, les Nerazzurri auraient décidé de se pencher sur le cas de l'originaire de Conakry. Selon les informations de nos confrères de Tuttosport, la piste ne serait pas active, mais l’écurie entraînée par Luciano Spalletti pourrait tenter de réaliser un gros coup lors du prochain Mercato d’été (le Croate Luka Modric du Real Madrid et le Serbe Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio Rome auraient également été ciblés).Sous contrat jusqu’en juin 2019 avec Manchester United (+ une année supplémentaire en option), le gardien international espagnol David De Gea, 28 ans, se rapprocherait inexorablement de la sortie. Après avoir notamment été annoncé dans le viseur de la Juventus Turin, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid serait en partance pour le Paris Saint-Germain. Et ceci malgré la présence de Gianluigi Buffon et Alphonse Areola sous les ordres de Thomas Tuchel. Selon les informations du Daily Mail, le club de la Capitale aurait pris les devants pour s’attacher les services de celui qui compte 38 sélections avec la Roja. Un salaire hebdomadaire de près de 340 000 euros avec l’actuel leader de Ligue 1 (hors prime à la signature) est notamment évoqué.Surveillé par Saint-Etienne, et un temps suivi par Bordeaux, Kevin Mbabu (23 ans), le latéral droit des YB Berne, figurerait aussi sur les tablettes de Monaco. Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec l’actuel leader de Super League, le prodige suisso-congolais aurait retenu l’attention des recruteurs du club de la Principauté (qui apprécieraient également ses coéquipiers Sékou Sanogo et Djibril Sow). Son profil intéresserait de plus en plus les dirigeants asémistes qui auraient pris quelques renseignements sur la situation de l'originaire de Kinshasa. Polyvalent, l’ancien joueur du Servette et de Newcastle peut aussi évoluer dans l’axe ou sur le couloir gauche.