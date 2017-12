Algérie - ES Sétif : Kheireddine Madoui confirme les contacts avec l'Etoile du Sahel

En quête d’un entraîneur depuis le départ d’Hubert Velud le mois dernier, l’Etoile sportive du Sahel multiplie les pistes. L’une des plus insistantes conduit à Kheireddine Madoui. Actuellement sur le banc de l’Entente sportive de Sétif, le technicien algérien a reconnu l’existence de contacts nourris avec le club tunisien. Dans des propos retranscrits par le quotidien El Khabar, l’ancien vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe de la CAF estime même que l’offre de l’Etoile est de celles « qui ne se refusent pas ». Selon diverses sources algériennes, l’intéressé devrait se rendre à Sousse dans les prochains jours pour signer son contrat et succéder à Hubert Velud, dont il fut l’adjoint à… l’ES Sétif avant de le remplacer, déjà, en novembre 2013. Reste à savoir quel sera le calendrier précis de cette transition : l’actuel employeur de Madoui souhaiterait que le coach reste en poste pour les deux prochaines rencontres de championnat de l’Entente, le 12 face à l’USM Alger en match en retard de la 8eme journée, et le 16 pour le déplacement sur le terrain de l’USM Bel Abbès. A suivre.