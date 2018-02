Algérie - Arbitrage : Une « vidéo panoramique », mais pas de VAR pour l'instant

Le championnat d'Algérie bénéficiera prochainement d'une « vidéo panoramique » dans certains stades du pays pour sanctionner a posteriori les joueurs fautifs et évaluer la prestation les arbitres.

La Commission fédérale d’arbitrage (CFA) algérienne a annoncé lundi la prochaine mise en place d’une « vidéo panoramique » dans certains stades du pays pour sanctionner a posteriori les joueurs fautifs et évaluer la prestation les arbitres. « C’est un projet initié personnellement par le président de la Fédération algérienne (FAF) Kheïreddine Zetchi. L’expérience a été déjà testée dans certaines rencontres et je pense qu’elle sera définitivement lancée d’ici à la fin de la saison ou bien lors du prochain exercice. La vidéo panoramique permet de voir le comportement des joueurs en plein match et sanctionner les fautifs avec effet rétroactif dans le cas où l’arbitre ne voit pas l’action. Cette technologie permet également à la CFA d’évaluer les arbitres », a indiqué à Algérie Presse Service (APS) Mohamed Ghouti, le premier responsable de la CFA.

PAS DE VAR POUR L’INSTANT

Le dirigeant a en revanche écarté pour l’heure la possibilité d’un recours à l’assistance vidéo (VAR), estimant que le pays n’en avait pas pour l’heure les moyens. « L’Algérie finira un jour par l’utiliser », a ajouté Mohamed Ghouti, avant de déplorer le comportement de plus en plus vindicatif des présidents de clubs envers les arbitres. « Je comprends parfois leur réaction, mais ils doivent se comporter avec civisme et en tant que professionnels, a-t-il souhaité. Je regrette le comportement parfois à la limite du violent envers les arbitres, ce n’est pas de cette manière qu’on pourra améliorer les choses. »