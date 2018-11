Alexis Sanchez veut partir et cible le PSG

A quelques heures d’affronter le PSG, Vadim Vasilyev s’est confié sur la situation actuelle de Monaco. Le vice-président affirme que les problèmes ne datent pas d’aujourd’hui et appelle les cadres à réagir.

Vasilyev met les joueurs face à leurs responsabilités

Le club n’est pas à vendre

19eme de Ligue 1, Monaco reste sur une claque reçue à domicile contre Bruges mardi soir en Ligue des Champions. En pleine crise sportive et institutionnelle avec la mise en examen de son propriétaire, le club de la Principauté voit s’avancer le PSG dimanche soir à Louis II. Loin d’être le match parfait pour tenter de relancer une machine qui ne gagne plus depuis la 1ere journée de championnat. A quelques heures de ce qui aurait dû être un choc de la Ligue 1, Vadim Vailyev s’est longuement confié dans les colonnes de Monaco Matin. Le vice-président de l’ASM est revenu sur ce début de saison difficile qui a vu Leonardo Jardim être viré et Thierry Henry prendre sa place sur le banc. Pour le Russe, c’est un tout qui fait que tout ne va pas bien sur le Rocher.. « Aujourd’hui, tous les vents sont contre nous, assure-t-il dans le quotidien régional. Je suis le premier responsable et j’assume. »S’il reconnait ses erreurs, le bras droit de Dmitry Rybolovlev pointe du doigt le comportement de certains joueurs. Sans citer de noms, il laisse malgré tout sous-entendre que certains cadres n’ont plus la tête à Monaco ou semblent préoccuper par autre chose que la situation actuelle du club.Quoi qu’il en soit, Vasilyev s’est montré très clair. « C’est le moment pour les joueurs de se demander ce qu’ils peuvent faire pour le club...et non ce que le club peut faire pour eux. Montrez, et après on discutera (...) Je resterai attentif et vigilant. Ceux sur qui nous pourrons nous appuyer resteront...Et pour les autres, pour des raisons X ou Y, ce sera peut-être le moment de partir. » Les anciens piliers des champions de France 2017 comme Subasic ou Raggi, en pleine négociation pour prolonger, sont prévenus.Alarmiste au moment de se présenter à la presse après les différentes rencontres de championnat, le vice-président monégasque tape du poing sur la table dans cette interview et appelle ses joueurs à la révolte et à ne pas se reposer sur le Mercato hivernal qui arrive pour changer la dynamique. « Il ne faut pas de précipiter. J’ai une vision assez claire de la situation. Je ne veux pas qu’on se réfugie derrière le mercato d’hiver. On a l’effectif pour faire beaucoup mieux, prévient le Russe.Oui, on sera attentif au mercato. Mais pas uniquement pour les arrivées...Pour les départs aussi. » L’état d’urgence est décrété dans la Principauté, aux hommes de Thierry Henry de répondre présents et pourquoi pas contre le PSG.