Alex Sandro (Juventus) prolongé mais…

Selon les informations du Corriere dello Sport, Alex Sandro, le latéral gauche international brésilien de la Juventus Turin, serait effectivement parti pour rempiler, mais un départ serait tout de même envisageable l’été prochain.

, le latéral gauche international brésilien Alex Sandro (27 ans) serait bel et bien en passe de rempiler pour deux saisons, avec une revalorisation salariale à la clé. Avec ce nouveau bail, qui devrait être officialisé dans les prochains jours, l’ancien joueur du FC Porto devrait percevoir aux alentours de 4,5 M€ net par an sous les ordres de Massimiliano Allegri, l’entraîneur des coéquipiers de Cristiano Ronaldo, mais un départ serait tout de même envisageable l’été prochain. Selon les informations de nos confrères du Corriere dello Sport, cette prolongation devrait notamment permettre aux Bianconeri de gonfler leurs exigences au sujet du natif de Catanduva, qui a été recruté pour vingt-six millions d'euros lors de l'été 2015.Alors que son profil intéresserait le Paris Saint-Germain et Manchester United, la barre serait aujourd’hui fixée aux alentours de 55-60 M€ pour discuter d’un éventuel transfert de celui qui a été formé à l’Atlético Paranaense., la Juve aurait simplement choisi d’assurer ses arrières en blindant l’engagement de son numéro 12, qui est apparu à treize reprises cette saison en championnat. Alors que Jordi Alba (Barcelone), Alejandro Grimaldo (Benfica) et José Luis Gaya (Valence) figureraient également sur les tablettes de l’actuel leader de Serie A, la Vieille Dame resterait attentive aux différentes possibilités offertes par le marché des transferts, mais il ne devrait plus forcément s'agir d'un dossier prioritantire pour la saison prochaine, Paul Pogba, James Rodriguez, Christian Eriksen et Isco ayant été ciblés pour renforcer l'erejeu turinois.