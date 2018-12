Alessandro Matri (Sassuolo) vers la sortie

Le joueur a profité de son temps libre pour répondre à quelques questions posées par les supporters de Manchester City et d'autres amateurs du ballon rond sur son compte Instagram. Invité à désigner ses 3 meilleurs joueurs, l'Allemand a répondu : "1. Lionel Messi 2. Kaka 3. Zinédine Zidane". Le joueur a été aussi interrogé sur le meilleur entre ses deux coéquipiers Kevin De Bruyne et David Silva. Il a été diplomatique : "Pour les passes courtes : David Silva, et pour les transmissions longues : Kevin De Bruyne." Enfin, le joueur d'origine turc a désigne Leroy Sané comme le plus gros talent de la nouvelle génération allemande et Robert Lewandowski et Fabian Delph comme les joueurs les plus acharnés à l'entraînement avec lesquels il avait joué.