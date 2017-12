Ahmad Ahmad : "On ne négociera rien avec le Cameroun"

Le président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad est revenu sur les préparations du Cameroun à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 lors de son passage à Abidjan.

Le successeur de Issa hayatou a indiqué qu’il ne reculerait pas sur l’élargissement à 24 participants et que le Cameroun doit tenir ses promesses.

« Si le pays qui l’accueille (la CAN) n’arrive pas à l’organiser, nous trouverons un pays qui va l’organiser », a-t-il affirmé sans citer le Cameroun, mais insistant sur le fait qu’il ne reviendrait pas en arrière, soulignant que le passage de 16 à 24 permettrait d’éviter l’absence fréquente de certains grands pays.

« Quant au Cameroun 2019, je ne peux pas anticiper, mais toutes les autorités du pays jusqu’au sommet de l’Etat nous ont toujours confirmé qu’ils seraient prêts ».

« On a envoyé un cahier des charges (…) Au jour J, on va voir les rapports du cabinet indépendant (…) qui nous permettront de dire ‘le Cameroun sera prêt ou ne sera pas prêt’. On ne négociera rien », a-t-il conclu.

Rappelons qu’Ahmad était au centre de la polémique quand il avait jugé que le Cameroun n’était « pas prêt » début août.