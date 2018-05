Adil Rami : "On va tout casser à Lyon… mais avec du respect!"

L’Olympique de Marseille jouera sa cinquième finale européenne le 16 mai, face à l’Atlético Madrid. Les coéquipiers d’Adil Rami ont arraché leur billet pour la finale de la Ligue Europa grâce à un but à la 116e minute de Rolando.

Impliqué dans les bagarres après la rencontre entre l’OM et l’OL, Adil Rami a profité de la qualification marseillaise en finale pour adresser un message d’apaisement aux supporters.

« Cela va être un gros match contre l’Atlético. Il faut gagner cette finale. On va aller faire cette finale à Lyon, alors respectez le sport. On le sait, Marseille c’est le meilleur public de France. On ne va pas tout casser, on va tout casser sportivement. On va enflammer ce stade, mais dans le respect », a-t-il indiqué.