Absence des Eléphants au Mondial 2018: Drogba accuse Marc Wilmots et la FIF

Après Jacques Anouma et Bonaventure Kalou, Didier Drogba est sorti de sa réserve pour se prononcer sur l’actualité du football ivoirien. Sur les ondes de RFI, ce 14 décembre, l’ancien buteur de Chelsea a indexé clairement la FIF et Marc Wilmots comme étant les responsables de l’absence des Eléphants au Mondial 2018.

Drogba Didier dit n’avoir pas été surpris de l’élimination des Eléphants. « C’est une suite logique », a-t-il laissé entendre. Choqué, il pleure pour Eric Bailly et autres Serges Aurier qu’il considère comme des joueurs talentueux. « Louper une coupe du monde pour les joueurs de ce talent et de cet âge-là, c’est passer à côté de quelque chose de grand, dans leur progression… ». Il est donc choqué de savoir que les Eléphants ne seront pas au Mondial 2018. Signe que la transition n’a pas été réussite chez les Eléphants. « La transition, ça dépend de comment on fait la transition », fait noter le sociétaire de Phoenix Rising. Qui clame fort que la transition devait s’étendre plus loin que dans le rang des joueurs. « La transition n’est pas que sportive… » , a déclaré le buteur.

Situant les responsabilités, Didier Drogba indexe Sidy Diallo et Marc Wilmots. «… La Fédération a un grosse part de responsabilité. Le coach a aussi sa part de responsabilité », clame l’ancien capitaine des Eléphants. Et, comme Anouma et Kalou, Drogba déclare que le football ivoirien va mal. « La victoire à la CAN 2015 n’a fait que masquer beaucoup de carences… Nous avons un football local où les stades sont vides. Ça manque de passion… » , dit-il.

Aujourd’hui, les maux du football ivoirien mis à nus, Drogba propose que tous les acteurs s’impliquent pour trouver des solutions. D’où l’appel lancé aux anciennes gloires. « … À un moment donné, il faut qu’on revienne, et qu’on s’implique. Nous avons notre mot à dire », a fait entendre Didier Drogba. Et, d’ajouter, « … Aujourd’hui, il faut essayer de rassembler dans le football ivoirien… ». Il appelle tous les acteurs du football ivoirien autour d’une même table. « … Il faut revoir toute la stratégie du football ivoirien. Il faut donc des états généraux. Et tous les acteurs doivent être impliqués », réclame le buteur. Quelle sera sa contribution dans ce processus de recherche des solutions ? Drogba est formel : « Je m’impliquerais avec plaisir et beaucoup de détermination ». Il justifie sa position. « … Il s’agit de mon pays, de l’avenir du football, de l’héritage que nous avons laissé. Pendant ces 10 à 15 dernières années, le football ivoirien était à un niveau où il n’a jamais été. Repartir à zéro comme maintenant, c’est triste », déplore le footballeur.