Le 5 Mai 2014 : quand Liverpool a officiellement perdu le titre ... en 10 minutes !

Il est ordinaire de dire qu’il n’y a pas de match facile en Premier League et Liverpool en a fait la démonstration en ce jour il y a 4 ans.

En attente d’un titre de champion depuis 1990, Liverpool a pourtant mis Manchester City sur cette voie royale du titre en ce jour en 2014 après son nul concédé, en 10 minutes, sur la pelouse de Crystal Palace (3-3).

Le black-out total !

Aussi rapidement que les hommes de Brendan Rodger avaient pris le large (19e, 21e et 53e minute) , Delaney (80) et Gayle (81) ont réussi à les faire douter en fin de match.

A le 88e minute, Gayle, entré en jeu plus tôt, profite du mauvais placement de Škrtel pour crucifier les Reds. 3-3 !

Regrets éternels pour Gerrard et ses coéquipiers…

Full Time! What an amazing end to an amazing season! It finishes Crystal Palace 3-3 Liverpool! — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 5, 2014

Brendan Rodgers : « C’est criminel » !

« On ne peut pas venir ici contre une très bonne équipe, être une menace comme on l’a été et ensuite défendre comme on l’a fait », a enragé Rodgers. « C’est criminel. C’est évidemment très frustrant et je suis amer. On est leader ce soir, mais on est aussi dévastés. Manchester City va se détacher et gagner, il n’y plus aucun doute possible ».