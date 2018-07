Paulinho de retour à l’envoyeur. Même pas 11 mois après son transfert du Guangzhou Evergrande au FC Barcelone contre 40 millions d’euros, le milieu brésilien (29 ans) fait son retour au sein du club chinois. Ce dernier a officialisé son arrivée dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Paulinho restait pourtant sur une bonne saison chez les Blaugrana, où son arrivée était pourtant accompagnée de sérieux doutes sur sa capacité à se fondre dans le moule du jeu catalan. Il a bouclé l’exercice 2017-18 avec 9 buts et 3 passes décisives en 49 apparitions toutes compétitions confondues. Il a enchaîné ensuite sur une Coupe du Monde où il a débuté les cinq matchs du Brésil, éliminé dès les quarts de finale de la Belgique (1-2). Paulinho retrouvera dans sa future équipe, actuellement 5eme de la Chinese Super League, des compatriotes brésiliens (Talisca, Ricardo Goulart, Alan).

80 millions pour Willian, Rabiot libre en 2019

Le départ de l’international auriverde (55 sélections) devrait inciter le FC Barcelone à accélérer pour dénicher un milieu de terrain supplémentaire sur le marché des transferts. Selon Mundo Deportivo, Willian (Chelsea), Adrien Rabiot (PSG) et Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam) figurent sur les tablettes du Barça. Le premier ne partira pas à moins de 80 millions d’euros, mais le club catalan pourrait être tenté d’inclure un de ses joueurs transférables pour faire baisser le coût de la transaction. Sur le dossier Rabiot, le champion d’Espagne pourrait être tenté de jouer la montre, puisque l’international français arrivera en fin de contrat avec Paris l’été prochain. La présence d’Eric Abidal comme directeur sportif pourrait faciliter les négociations d’après le quotidien catalan. Dans le sens des départs, André Gomes et Rafinha pourraient suivre Paulinho dans les prochaines semaines, après Andrés Iniesta et Carles Alena.