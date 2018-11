🔴OFFICIEL: Lionel Messi élu meilleur joueur de la Liga 2017-2018 !

🖐 1,2,3,4,5! Messi weighs in upon picking up top goal scorer and MVP awards.

đŸŽ„FULL STORY & BEHIND-THE-SCENES FOOTAGE

👉https://t.co/xMPny9W3rp pic.twitter.com/jkSmFq3eDH



— FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 novembre 2018



🏆 #PremiosMARCA2018 🏆

⚜ #LaLigaSantander ⚜

đŸ„‡ Best player: Messi

đŸ„‡ Top goalscorer: Messi

đŸ„‡ Top Spanish goalscorer: Aspas

đŸ„‡ Best goalkeeper: Oblak

đŸ„‡ Best manager: Marcelino

đŸ„‡ Best goal: Chema pic.twitter.com/yW0LF6AYLl



— LaLiga (@LaLigaEN) 12 novembre 2018



Today he celebrates two further honours in a legendary career: A 5th Pichichi goalscorer award and the Di Stefano award as last season's best player in LaLiga. Congratulations Leo! pic.twitter.com/h8LW41L0iu

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 12 novembre 2018

A l'occasion des prixremis lundi soir, le gĂ©nie argentin du FC Barcelone,, a remportĂ© le trophĂ©e «», rĂ©compensant le meilleur joueur de la saison derniĂšre.A lire aussi >> Quiz : 10 questions pour mieux connaĂźtre Lionel Messi Le capitaine blaugrana a Ă©tĂ© dĂ©terminant dans le sacre dulors de l’exercice Ă©coulĂ©, avec notamment l’impressionnant total de 34 rĂ©alisations et 12 offrandes dĂ©cisives en 36 apparitions en championnat. Le numĂ©ro 10 catalan a Ă©galement remportĂ© l’honorifique trophĂ©e de "", qui rĂ©compense le meilleur buteur deIl s’agit ainsi du cinquiĂšme trophĂ©e de meilleur buteur du prestigieux championnat ibĂšre pour laaprĂšs 2010, 2012, 2013 et 2017. Le "meilleur buteur absolu de l'histoire de la Liga" (avec 392 buts en 428 matches) rejoint ainsi au palmarĂšs les lĂ©gendairesetCette saison, l’attaquant vedette du Barça est dĂ©jĂ installĂ© en tĂȘte des meilleurs artificiers du championnat en compagnie de son coĂ©quipier(9 buts). Le quintuple ballon d’or peut donc entrer un peu plus dans l'histoire de la compĂ©tition s'il Ă©gale les six trophĂ©es de "Pichichi" du mythique canonnier basqueentre 1945 et 1953.Il convient de noter Ă©galement que le prix du meilleur gardien est revenu au portier slovĂšne de l'Atletico Madrid,, tandis que le coach du FC Valence,, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© meilleur entraĂźneur grĂące notamment Ă la quatriĂšme place obtenue lors de l’exercice 2017/2018.