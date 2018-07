Officiel: Cristiano Ronaldo débarque à la Juventus Turin !

C’est dĂ©sormais officiel, Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juventus Turin. Montant du deal : 105 M€ pour un bail de quatre ans. Alors que les Merengue ont refusĂ© de sortir le carnet de chĂšques pour le conserver, l’attaquant international portugais va poursuivre sa carriĂšre en Serie A.

MalgrĂ© un engagement qui courait jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid, son club depuis l’étĂ© 2009, l’attaquant international portugais Cristiano Ronaldo (33 ans) a dĂ©cidĂ© de relever un nouveau challenge avec la Juventus Turin.

La Vieille Dame a transmis avec succĂšs une offre de 105 millions d’euros (100 M€ + 5% comme contribution de solidaritĂ©) pour l’ancien joueur du Sporting Portugal et de Manchester United, auteur de quarante-quatre buts la saison passĂ©e, toutes compĂ©titions confondues.

Avec le feu vert de Jorge Mendes, les champions d’Italie ont dĂ©cidĂ© ce mardi de passer Ă la phase concrĂšte des opĂ©rations.

UN SALAIRE DE 30 M€ NET POUR RONALDO AVEC LA VIEILLE DAME

Et, comme promis par le reprĂ©sentant historique de « CR7 », cette proposition a Ă©tĂ© acceptĂ©e par La Maison Blanche (qui a ciblĂ© Harry Kane, Eden Hazard, Mauro Icardi, Robert Lewandowski, Kylian MbappĂ© et Neymar pour remplacer son numĂ©ro 7). Alors que le natif de Funchal va parapher un bail de quatre ans avec les Bianconeri, qui lui ont proposĂ©Â un salaire annuel de trente millions d’euros net, le deal a Ă©tĂ© officialisĂ© en premier par le club du prĂ©sident Florentino PĂ©rez.

D’autres Ă©curies europĂ©ennes ont aussi manifestĂ© un intĂ©rĂȘt pour le quintuple Ballon d’Or, mais c’est bel et bien la Juve qui rafle la mise. Le plus dur a Ă©tĂ© fait, et Cristiano Ronaldo va effectivement poursuivre sa carriĂšre sous les couleurs de la formation entraĂźnĂ©e par Massimiliano Allegri.Â

Sous rĂ©serve de la traditionnelle visite mĂ©dicale de la semaine prochaine. AprĂšs avoir tout gagnĂ© avec les MadrilĂšnes, qui ont refusĂ© de sortir le carnet de chĂšques pour le conserver, celui qui compte 154 sĂ©lections avec la Seleção part Ă la conquĂȘte de la Serie A.Â