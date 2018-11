FC Barcelone : Clément Lenglet évoque sa relation privilégiée avec Messi

L'ancien joueur Andalou a évoqué sa relation privilégiée avec La Pulga. « En tant qu’adversaire, vous essayez de l’arrêter, sachant que ce sera très difficile. En tant que coéquipier, il peut changer le cours d’un match tout en restant très modeste. Il a énormément de respect pour tout le monde, ce qui fait de lui quelqu’un de légendaire. Nous parlons de beaucoup de choses. Il me pose des questions sur le football français et on parle aussi de comment jouer sur le terrain. Parler avec lui est très particulier, car quand le meilleur joueur du monde parle, il faut écouter très attentivement tout en ouvrant les yeux et observer ce qu’il fait », a confié le défenseur catalan.Lenglet a bien profité de la blessure de Samuel Umtiti pour gagner une place de titulaire aux côtés de Gérard Piqué.