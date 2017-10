qu’est-ce qu’un cookie et à quoi sert-il ?

Un cookie (ou témoin de connexion) est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette …) à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Il est transmis par le serveur d’un site internet à votre navigateur. A chaque cookie est attribué un identifiant anonyme. Le fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné. Un cookie ne permet pas de remonter à une personne physique. Lorsque vous consultez nos sites, nous pouvons être amenés à installer, sous réserve de votre choix, des cookies statistiques.

les cookies de statistiques

Ces cookies permettent d’établir des statistiques de fréquentation du site et de détecter des problèmes de navigation afin de suivre et d’améliorer la qualité de nos services. Vous pouvez à tout moment paramétrer votre navigateur afin d’exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies et notamment concernant les cookies de statistiques. Vous pouvez exprimer vos choix en paramétrant votre navigateur de façon à refuser certains cookies. Si vous refusez nos cookies, votre visite de nos sites ne sera plus comptabilisée dans nos outils de mesure de la fréquentation mais il se peut que vous ne puissiez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces.

les cookies de partage des réseaux sociaux

Sur les pages de nos sites figurent des boutons ou modules de réseaux sociaux tiers à Orange qui vous permettent d’exploiter les fonctionnalités de ces réseaux et en particulier de partager des contenus présents sur nos sites avec d’autres personnes. Lorsque vous vous rendez sur une page internet sur laquelle se trouve un de ces boutons ou modules, votre navigateur peut envoyer des informations au réseau social qui peut alors associer cette visualisation à votre profil. Des cookies des réseaux sociaux peuvent être alors déposés dans votre navigateur par ces réseaux. Nous vous invitons à consulter les politiques de confidentialité propres à chacun de ces sites de réseaux sociaux, afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation des informations de navigation que peuvent recueillir les réseaux sociaux grâce à ces boutons et modules.

comment modifier les paramètres de votre navigateur ? (procédures pour Chrome, Firefox, Safari, IE et Opéra)

sur Chrome

Cliquez sur l’icône représentant une clé à molette qui est située dans la barre d’outils du navigateur.

Sélectionnez Paramètres.

Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.

Dans la section « Confidentialité », cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.

Dans la section « Cookies », vous pouvez bloquer les cookies et données de sites tiers.

sur Firefox

En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez sur le bouton Firefox (menu Outils sous Windows XP), puis sélectionnez Options.

Sélectionnez le panneau Vie privé.

Paramétrez Règles de conservation : à utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique.

Décochez Accepter les cookies.

sur Safari

Allez dans Réglages > Préférences.

Cliquez sur l’onglet Confidentialité.

Dans la zone » Bloquer les cookies « , cochez la case « toujours ».

sur Internet Explorer

Allez dans Outils > Options Internet.

Cliquez sur l’onglet confidentialité

Cliquez sur le bouton avancé, cochez la case » Ignorer la gestion automatique des cookies ».

sur Opéra

Allez dans Réglages > Préférences.

Cliquez sur l’onglet avancées.

Dans la zone » Cookies « , cochez la case » Ne jamais accepter les cookies ».