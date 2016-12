Yaya Touré excelle toujours lors du Boxing Day!

Yaya Touré prouve de plus en plus qu’il mérite une place de titulaire au sein de l’effectif de Manchester City. Hier soir lors du match contre Hull City, le milieu de terrain ivoirien a brillé en marquant le premier but de son équipe.

Selon « Sky Sports », il ne s’agit pas de la première fois où l’Éléphant présente une telle performance lors du Boxing Day. Yaya a marqué régulièrement ces trois dernières années en Boxing Day contre West Bromwich, Sunderland et hier contre Hull City.

Yaya Touré a été l’homme du match hier soir et a marqué son 60ème but en Premier League.