Il y a 21 ans, George Weah devint le premier africain lauréat du Ballon d’Or

Le 25 décembre 1995, lorsque le gratin du football mondial attendait la nomination annuelle du Ballon d’Or, très peu d’amateurs du ballon rond s’attendaient à vivre un moment historique pour le ‘Continent-Mère’. Certes George Weah brillait de mille feux cette année-là sous les couleurs du Grand Milan AC, mais de là à devenir le premier Africain à se parer d’or, peu auraient osé en rêver. Et pourtant, le nom de l’ancienne idole de San Siro et des ‘Lone Stars‘ du Liberia est inscrit en lettres indélébiles dans le grand livre du Ballon d’Or.

Véritable phénomène du football mondial dans les années 90, l’enfant de Monrovia a indéniablement marqué toute une génération en Afrique et dans le monde entier. Son sens du but, sa technique et ses exploits hors normes ont fait de ‘Mister George’ une légende.

Dans l’histoire du football africain, peu de joueurs peuvent se targuer d’être devenus, de leur vivant, des légendes mondialement reconnues et Weah ne serait pas l’un des plus grands, mais peut-être le plus grand de tous !

Espérons revoir un autre joueur du continent africain le rejoindre sur son piédestal.

