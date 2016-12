Wilfried Zaha dans le Top 5 des meilleurs dribbleurs en Europe

L’observatoire des données de performances sportives Opta a établi cette semaine un classement des meilleurs dribbleurs en Europe en tenant compte du nombre de dribbles réussis depuis le début de la saison.

A la surprise générale, ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo ne figurent au sein de ce Top 5. En effet, c’est le jeune prodige Franco-Malien du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé qui trône en tête, avec 144 dribbles réussis cette saison.

Avec un impressionnant total de 141 dribbles réussis, l’attaquant ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha peut également se targuer d’être le deuxième joueur le plus habile au monde dans ce domaine. Une statistique qui confirme que le néo-Eléphnat respire la confiance à moins d’un mois du début de la CAN 2017 et que son bagage technique lui permet de se distinguer encore une fois dans un des championnats les plus relevés du continent européen.

Il convient de noter que le TOP 5 est complété par le virevoltant brésilien du Barça Neymar (138 dribbles), le meneur de jeu de Chelsea Eden Hazard (118 dribbles) ainsi que le milieu de terrain Franco-Tunisien du PSG Hatem Ben Arfa (115).

Voici le TOP 5 des meilleurs dribbleurs du Vieux Continent :

1 – Ousmane Dembélé (France, Borussia Dortmund) : 144

2 – Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire, Crystal Palace) : 141

3 – Neymar (Brésil, FC Barcelone) : 138

4 –Eden Hazard (Belgique, Chelsea) : 118

5 –Hatem Ben Arfa (France, PSG) : 115

