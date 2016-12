Une équipe gagne onze matchs par forfait

La formation de Canelas 2010 domine outrageusement le champion de quatrième division portugaise avec 14 points d'avance. Surtout, elle reste sur onze victoires de suite après que leurs adversaires aient déclaré forfaits pour dénoncer le jeu trop brutal de ces ultras du FC Porto.

Le Canelas 2010 affole les statistiques cette saison en D4 portugaise. En dix sept matchs, les joueurs du club ont remporté 16 victoires pour un match nul ! Mieux encore, ils restent sur 11 victoires de suite ! De sacrés performances qui les placent logiquement en tête de la D4 portugaise. Mais forcément, il faut un « mais ». Cette série de victoires, le Canelas 2010 le doit surtout aux forfaits de ses adversaires. En effet, depuis onze matchs, les autres équipes de la division préfèrent payer une amende (750 €) plutôt que d’être confrontées à cette équipe de Canelas.

Car la particularité de Canelas c’est d’être constitué en majorité par des Ultras du FC Porto. Des joueurs rugueux au Dragão comme sur un terrain de foot, c’est du moins ce que dénoncent certains présidents comme celui de Grijo. « On a été menacés, les arbitres ont été intimidés et n’ont pas noté ce qu’il s’était passé dans leurs rapports. », s’est-il exprimé dans les colonnes d’El Pais. Ces forfaits sont donc une façon de dénoncer la violence de Canelas et surtout de mettre les autorités portugaises de football devant leurs responsabilités alors qu’une accession en D3 se profile. Le club créé il y a six ans comme son nom l’indique, reconnait pour sa part de jouer dur mais n’hésite pas à en remettre une couche sur les réseaux sociaux. « Si quelqu’un a peur, qu’il s’achète un chien ! ». Le capitaine, Fernando Madureira, n’hésite pas à renchérir. « Nous jouons avec notre âme ! En quatrième division, il y a toujours beaucoup d’intensité et de contacts physiques importants. Ce n’est pas de la danse ou de la natation ! Il y a des motivations politiques à ces nombreuses plaintes ». La Fédération portugaise va avoir du pain sur la planche afin de régler cette affaire.