Un intérêt venu de Turquie pour Ben Arfa ?

Après avoir manqué le coche cet été, Fenerbahçe serait revenu à la charge pour attirer Hatem Ben Arfa.

Arrivé libre de tout engagement au PSG cet été après s’être brillamment relancé avec Nice, Hatem Ben Arfa pourrait voir ses jours au sein de l’effectif du club de la Capitale comptés. Titulaire à quatre reprises seulement en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’attaquant international tricolore n’est pas parvenu à convaincre Unai Emery sur le terrain alors que ce dernier l’a fait changer d’avis au dernier moment quand Hatem Ben Arfa allait s’engager avec le FC Séville. Un manque de temps de jeu criant (475 minutes en L1, 122 minutes en Ligue des Champions) et l’absence de confiance de la part de son entraîneur sont des éléments qui pourraient pousser l’ancien Lyonnais vers la sortie après à peine six mois au PSG.

Fenerbahçe avance ses pions pour Ben Arfa

A en croire la presse turque, Fenerbahçe aurait clairement passé la vitesse supérieure dans le but de recruter l’ancien joueur de Newcastle dès cet hiver, après avoir manqué le coche cet été malgré une proposition convaincante. Pour faire changer la donne, les dirigeants du club turc auraient attaqué sur deux fronts avec dans un premier temps une offre au PSG pour un prêt jusqu’au terme de la saison, voire plus, puis des négociations directes avec l’entourage du joueur. Une stratégie qui aurait déjà porté ses fruits car, toujours selon la presse turque, un accord total entre les trois parties (les deux clubs et le joueur) dans ce dossier serait déjà en vue, voire même déjà plié. Une affaire qui pourrait être officiellement conclue à l’ouverture du Mercato hivernal le 1er janvier prochain mais que le club de la Capitale s’est borné à nier, sans offrir un démenti total. Une posture qui laisse la porte ouverte à un départ d’Hatem Ben Arfa après une première expérience parisienne qui aura tourné au fiasco.