Umtiti meilleure recrue du Barça

Après une demi-saison passée sous le maillot du FC Barcelone, Samuel Umtiti fait déjà l'unanimité au sein du club catalan mais aussi des fans. Ces derniers l'ont élu meilleure recrue estivale du club pour le journal Mundo Deportivo.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais continuent de regretter un peu plus le transfert de Samuel Umtiti. Mapou Yanga-Mbiwa, Nicolas N’Koulou ou Emmanuel Mamanna n’ont toujours pas réussi à faire oublier l’ancien n°23 lyonnais. La défense actuelle est loin d’être aussi rassurante qu’à l’époque où le natif de Yaoundé s’imposait comme le patron défensif. Des performances en club comme en sélection (à l’Euro avec les Bleus) qui ont forcément attirées les regards des plus grands clubs européens et c’est le FC Barcelone qui a raflé la mise.

Le club catalan a déboursé la bagatelle de 25 millions d’euros pour l’international français (4 sélections) et n’a pas l’air de regretter vu les performances d’Umtiti malgré la concurrence du Gerard Piqué et Javier Mascherano. Et si les supporters du Barça pouvaient être sceptiques au moment du transfert, ils sont totalement conquis après 15 matchs comme le prouve le sondage réalisé par le journal Mundo Deportivo à l’issue de la mi-saison. Le défense central est considéré comme la meilleure recrue de l’été 2016 avec une moyenne de 8,25/10. Il devance largement ses « concurrents » puisque le milieu de terrain espagnol Denis Suarez n’a récolté que 6,52/10. L’autre Français, Lucas Digne échoue au pied du podium (6,06), devancé par le Portugais André Gomes (6,4).