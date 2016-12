Toulouse : West Ham éconduit pour Braithwaite

Alors que West Ham a montré aux dirigeants toulousains leur intérêt pour Martin Braithwaite, ces derniers auraient vertement refusé l’offre du club londonien pour leur capitaine.

La puissance financière ne fait pas tout en matière de transferts. West Ham a mis dix millions d’euros sur la table pour convaincre Olivier Sadran de lâcher Martin Braithwaite, auteur de sept buts depuis le début de la saison. Mais le président de Toulouse a, tout simplement, refusé l’offre émise par le club londonien selon RMC. Les dirigeants du TFC et Pascal Dupraz vont chercher à renforcer le secteur offensif cet hiver et ne comptent pas laisser leur meilleur élément, et leur capitaine, partir dans le même temps.