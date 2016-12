Toulouse cherche un attaquant

Offensivement, Toulouse doit faire mieux. C’est le constat de Pascal Dupraz à l’issue de la phase aller du championnat.

Trop dépendant de Martin Braithwaite, le TFC n’entend visiblement pas se contenter d’Ola Toivonen et Odsonne Edouard comme solutions de repli en attaque, surtout que l’un des deux (au moins) est souvent associé au Danois. Et comme le capitaine toulousain est en fin de contrat en juin prochain, le TFC doit se renforcer assez rapidement dans le secteur offensif. En ce sens, plusieurs noms ont été cochés par Pascal Dupraz, comme le révèle L’Equipe ce samedi. Corentin Jean, qui ne joue pas à Monaco et souhaite changer d’air, fait partie de cette liste, au même titre que le Montpelliérain Kévin Bérigaud, qui a déjà travaillé avec Dupraz à l’ETG.

Une grosse offre pour Marcos Acuna ?

Le profil de Jimmy Briand plait beaucoup aux dirigeants toulousains, mais l’ancien Lyonnais devrait plutôt prolonger à Guingamp. Une autre piste serait étudiée : celle menant à Emmanuel Rivière, un ancien de la maison, qui ne joue pas beaucoup à Osasuna, où il est actuellement prêté par Newcastle. Mais la priorité des Violets se nommerait toujours Marcos Acuna. L’ailier argentin du Racing avait déjà fait l’objet d’une offre de Toulouse l’été dernier, mais les 5 M€ proposés par le TFC n’avaient pas convaincu les dirigeants du Racing. Une nouvelle tentative pourrait avoir lieu cet hiver. Si elle échoue, le dossier Pedro Henrique pourrait être activé. Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2018, il ne sera pas retenu en cas d’offre jugée satisfaisante.

