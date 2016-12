Tottenham : Pochettino veut rattraper Chelsea

L’entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, a de l’ambition. Il compte ainsi sur la prochaine rencontre face à Chelsea pour réduire l’écart avec le leader.

Tottenham réalise une belle saison derrière le « Big Four » composé de Chelsea, Liverpool, Manchester City et Arsenal. 5emes de Premier League, les Spurs restent sur trois victoires consécutives en ayant marqué neuf buts durant cette série. Une belle phase pour le club londonien, qui va devoir confirmer avec un mois de janvier compliqué.

Pochettino a ainsi comme objectif le match de Chelsea, qui se déroulera le 4 janvier prochain. L’ancien défenseur du PSG est ambitieux et veut battre les Blues afin de réduire l’écart grand de dix points actuellement au classement : « Je pense qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ce sera difficile pour tous les prétendants. Chelsea possède une bonne avance sur le deuxième et compte 10 points de plus que nous. Mais je pense que ce n’est pas décisif. Nous avons besoin d’y croire. On se bat pour ça, pour essayer de réduire cet écart. Nous avons une belle occasion en jouant contre eux »

Mais auparavant, son équipe doit bien se comporter à Watford afin de poursuivre la bonne dynamique : « D’abord, nous avons besoin de gagner contre Watford. Ce sont trois points très importants et ensuite, on verra ce qu’il se passera avec les autres équipes qui sont à la lutte avec nous ».

En janvier, après Watford et Chelsea, les Spurs recevront West Brom et iront, surtout, à Manchester pour y affronter City.