Tottenham : Pochettino évoque Puel et Lloris

Avant le déplacement de Tottenham du côté de Southampton mercredi prochain, Mauricio Pochettino a évoqué le travail de Claude Puel, l’entraîneur des Saints, et est revenu sur la récente prolongation d’Hugo Lloris.

A Tottenham depuis l’été 2012, Hugo Lloris semble désormais comme dans son jardin. Le gardien français a en effet prolongé son contrat jusqu’en 2022 avec les Spurs. Après des débuts difficiles, au cours desquels le vétéran Brad Friedel lui était préféré, Lloris a su gagner sa place à force de travail et de bonnes performances quand on faisait appel à lui.

Cette prolongation ravit forcément Mauricio Pochettino, son entraîneur : « Je pense que c’est une fantastique nouvelle pour nous. Je crois que c’est un très bon signal, un très bon message pour nos supporters, pour le club. On le connaît très bien. Il est l’un des meilleurs gardiens du monde et la tentation d’un changement peut toujours arriver, qu’elle vienne d’un autre club ou de lui-même. Mais rien n’a changé parce-que nous avons toujours eu l’impression que Hugo avait envie de montrer son implication pour le club. Et là, c’était une super opportunité avec cette prolongation de contrat. Je pense que quand un joueur s’engage ainsi avec un club, c’est qu’il croit au projet et c’est quelque chose dont nous sommes très fiers ».

Par ailleurs, les Spurs, 5emes, se déplacent à Southampton, 7emes, mercredi prochain avec une belle occasion de se rapprocher du podium. L’occasion pour Pochettino d’évoquer le travail de Claude Puel. Pour sa première saison, l’entraîneur français réussit de bonnes performances avec les Saints : « Je pense que Puel a fait un travail fantastique. Je le connais très bien depuis la France et je pense que c’est un super entraîneur. Son équipe joue très bien et obtient de bons résultats. Il fait du très bon travail ».