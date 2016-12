Thomas Meunier en plein crise de narcissisme

Auteur d'un magnifique but contre le FC Lorient, Thomas Meunier, le latéral droit du PSG, ne semble pas s'en être remis, lui qui a visionné en boucle sa réalisation à la télé.

Il n’a pas eu le temps de côtoyer Zlatan Ibrahimovic au PSG mais Thomas Meunier semble avoir pris la grosse tête au lendemain de son joli but (volontaire d’après le joueur) inscrit contre le FC Lorient (5-0). Si l’intentionnalité est retenue alors le Belge s’est fendu d’un magnifique lob qui n’a laissé aucune chance à portier lorientais, Delecroix. Et le latéral droit du PSG semble avoir plus qu’apprécié sa réalisation, sa première en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes.

Sa compagne, Deborah Panzokou, s’est en effet laissé aller à quelques captures de son chéri en train de revoir les images de son but à la maison. Un haut niveau de narcissisme pour la Belge de 25 ans qui n’a pas hésité à buzzer sur son footballeur de mari sur Snapchat.