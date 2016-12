Séville sur la piste de Martial ?

En manque de temps de jeu du côté de Manchester United, où sa deuxième saison n’a rien à voir avec les débuts encourageants de l’exercice 2015-16, Anthony Martial (21 ans) suscite bien des convoitises.

Après l’intérêt supposé de West Ham la semaine dernière, c’est au tour du FC Séville de tenter de se faire prêter l’attaquant français d’après RMC. Le club espagnol aurait même fait de l’ancien Monégasque sa priorité pour le mois de janvier. Le contact entre le joueur et le club sévillan aurait été établi par l’intermédiaire de Monchi, qui présente l’avantage de parler français et de bien connaître le marché français. Cependant, Manchester United ne serait pas très chaud à l’idée de se séparer d’Anthony Martial en cours de saison, même dans le cadre d’un prêt.

Manchester United n’est pas très chaud

Il faut dire que les Red Devils restent engagés sur plusieurs tableaux (Premier League, FA Cup, League Cup et Ligue Europa) et restent à la merci d’une blessure de Zlatan Ibrahimovic, plusieurs fois trahi par son physique ces deux dernières années. S’il venait à quitter l’Angleterre cet hiver, Anthony Martial deviendrait le huitième joueur français de l’effectif du FC Séville (Rami, Kolodziejczak, Trémoulinas, N’Zonzi, Nasri, Ben Yedder et Boutobba) . Un contingent qui pourrait perdre Timothée Kolodziejczak, sur le départ et annoncé à Mönchengladbach par la presse espagnole. Voilà une porte de sortie qui pourrait être bénéfique au joueur formé à Lyon, qui vit une saison 2016-17 compliquée. Même l’équipe de France lui a fermé ses portes lors du dernier rassemblement.