Serie B : Il écope du premier carton vert de l'histoire

Cristian Galano, joueur de Vicenza en deuxième division italienne a écopé du premier carton vert de l'histoire. Celui-ci récompense les gestes de fair-play.

Nous sommes en deuxième période lors du match opposant Vicenza au club de Virtus Entella de ce match de deuxième division italienne. Cristian Gallano, attaquant de Vicenza, tente une frappe qui termine loin à côté des buts. L’arbitre montre le drapeau de corner et offre un corner. Les défenseurs protestent avant que l’attaquant ne vienne confirmer qu’il y a bel et bien 6 mètres et non corner.

L’arbitre, Marco Mainardi, change alors sa décision et donne le ballon à Virtus avant de brandir un carton vert à Gallano. Pas de panique, le carton vert a été introduit en Serie B, et récompense un geste fair-play. A la fin de la saison, le joueur avec le plus de carton vert, recevra une récompense.