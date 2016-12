Serie A – Naples : Mattia Perin successeur de Pepe Reina ?

Naples songerait au gardien international Italien Mattia Perin pour succéder à Pepe Reina la saison prochaine.

Pepe Reina étant âgé de 34 ans, Naples pense déjà sa succession au poste de gardien de but. Alors que le contrat de l’Espagnol court jusqu’en juin 2018, un nouveau gardien pourrait débarquer au sein du club napolitain dès l’été prochain à en croire la presse italienne, afin de préparer au mieux la succession de l’ancien pensionnaire de Liverpool. Et un profil serait déjà particulièrement ciblé : celui de Mattia Perin. Le gardien international italien (1 sélection), âgé de 24 ans, évolue au Genoa depuis 2010. Et les relations entre les clubs de Gênes et de Naples sont très bonnes, comme en témoigne la récente transaction de Leonardo Pavoletti.