Serie A (J18) : Naples sauve les meubles contre la Fiorentina

Naples a arraché le point du match nul contre la Fiorentina (3-3) grâce à un penalty dans les arrêts de jeu de Gabbiadini.

A Florence, les hommes de Maurizio Sarri ont mené deux fois au score avant de craquer dans les dix dernières minutes et une réalisation de Zarate (82eme). Naples a eu très chaud. Heureusement pour les Partenopei, Mertens, auteur d’un but (son 8eme en 3 matchs), s’est procuré un penalty dans le temps additionnel, que s’est chargé de transformer Gabbiadini (94eme). A réaction, la Fiorentina a maintenu la tête hors de l’eau grâce à sa pépite Bernardeschi (52eme et 69eme). Lorenzo Insigne s’était chargé d’ouvrir le score d’un bijou du droit à 25 mètres (25eme). Les deux équipes se sont rendues coups pour coups et ont fini par partager les points après un match plus rythmé en seconde période.

La Roma a un petit matelas

Le nul de Naples fait évidemment les affaires de la Roma. Malgré l’ouverture du score de De Guzman (37eme), les Giallorossi ont eu la bonne idée d’égaliser juste avant la pause par l’intermédiaire d’El Shaarawy (45eme) contre le Chievo Vérone (3-1). Ce qui leur a permis de rapidement prendre en confiance en seconde période. Dzeko (52eme) a donné de l’air à l’équipe de Spalletti avant que Perotti finisse le travail (93eme). Avec trois points d’avance sur Naples, quatre sur la Lazio et cinq sur le Milan AC, les Romains passeront les fêtes au chaud.