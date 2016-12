Serge Aurier souffle ses 24 bougies !

Né le 24 décembre 1992 à Ouaragahio, le latéral droit des Eléphants de la Côte d’Ivoire Serge Aurier fête aujourd’hui son 24e anniversaire.

Entre pépins physiques, problèmes judiciaires et déboires extra-sportifs, l’année 2016 n’aura pas été un long fleuve tranquille pour le joueur du PSG. Considéré comme l’un des tous meilleurs latéraux au monde, ‘le guerrier’ ivoirien ne cesse pourtant de défrayer la chronique et de s’attirer les foudres par ses maladresses et ses frasques.

Toutefois, souvent performant sur le rectangle vert, Aurier garde une très belle cote dans son pays natal et s’est même vu décerner cette année l’honorifique distinction de footballeur ivoirien de l’année.

L’enfant d’Abidjan peut donc savourer sa revanche. L’année 2016 se termine beaucoup mieux qu’elle n’avait commencé !