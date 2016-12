Sénégal : Diafra Sakho forfait pour la CAN 2017

Diafra Sakho ne sera pas sur le terrain avec les Lions de la Téranga à la CAN 2017 (14 janvier – 5 février). Blessé au tendon d’Achille depuis fin novembre 2016, l’attaquant de West Ham United devrait être encore éloigné des terrains entre « six à huit semaines » comme l’a affirmé ce jeudi le coach des Hammers Slaven Bilić en conférence de presse.

Souvent en froid avec la sélection sénégalaise, l’ancien pensionnaire de l’AS Génération Foot, dont la dernière cape avec les Lions remonte à un match amical face à l’Algérie en octobre 2015 (0-1), manquera donc sa deuxième CAN consécutive, après son absence polémique en 2015. En effet, annoncé forfait par West Ham, Sakho avait finalement disputé un match avec son club alors que la Coupe d’Afrique battait son plein.

Nul polémique cette année pour le joueur de 26 ans, mais malheureusement toujours pas de grande messe africaine à l’horizon pour le Hammer…

Sakho doit désormais s’armer de courage. Toute l’équipe Starafrica lui souhaite un prompt rétablissement.

SB: « We have a few knocks but are expecting everyone to be fit except for @iamdiafrasakho who will be out for six to eight weeks.

— West Ham United (@WestHamUtd) 22 décembre 2016