Sambou Yatabaré élu meilleur joueur malien de l'année !

Le prix « Aigles d’Or » récompensant le meilleur footballeur malien de l’année est attribué cette année au longiligne milieu de terrain du Werder Brême (Bundesliga) Sambou Yatabaré. Le joueur de 27 ans a récolté la majorité des voix, suite au vote cumulé de la presse sportive nationale.

L’homme aux 27 capes avec les Aigles du Mali devance au classement le capitaine de la sélection malienne Yacouba Sylla (Montpellier), le jeune attaquant du FC Bruges Abdoulaye Diaby ainsi que le défenseur central du Tout Puissant Mazembe Salif Coulibaly.

« C’est une fierté. Je suis heureux d’avoir décroché ce prestigieux trophée. Je partage ce moment avec toute ma famille. Maintenant il va valoir continuer de travailler, de réaliser de belles choses. C’est la première édition, c’est encore plus plaisant. J’ai eu une année un peu compliquée avec des choses un peu plus difficiles à vivre. Donc finir l’année avec le trophée de meilleur joueur malien me fait énormément plaisir« , s’est réjoui le transfuge du Standard de Liège au micro de footmali.com.

