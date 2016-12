Sam Allardyce heureux de retrouver les bancs

Trois mois après avoir été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'Angleterre, Sam Allardyce a retrouvé un banc, celui de Crystal Palace.

Accusé de corruption contre son propre employeur (la Fédération anglaise de foot), Sam Allardyce n’avait été à la tête des Three Lions que durant 67 jours. Un bref passage d’un seul match suivi d’une démission fin septembre. Mais il faut croire que de l’autre côté de la Manche, il est plus facile de retomber sur ses pattes qu’en France. Lundi, l’ancien coach de Bolton (1999-2007) a retrouvé les joies du Boxing Day après avoir remplacé durant la semaine dernière Alan Pardew. Si la victoire n’a pas été au rendez-vous au lendemain de Noël (1-1 contre Watford) , « Big Sam » n’a pas caché sa joie de goûter de nouveau aux responsabilités de coach.

« Je suis content d’être de retour dans le meilleur championnat du monde et d’être de nouveau au travail. J’aime cette ligue comme vous le savez. J’y ai travaillé pendant plusieurs années. J’aime être dans la meilleure ligue du monde et jouer contre des équipes qui ont des joueurs incroyables, des entraîneurs incroyables. Les supporters, l’ambiance, encore plus durant la période de Noël, c’est génial. Je suis un peu nerveux évidemment concernant cette période de Noël mais je suis content d’être de retour et j’espère pouvoir continuer à Crystal Palace ce que j’ai laissé à Sunderland. »