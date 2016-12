Russie - Zenit St-Pétersbourg : La Zenit Arena est prête

Le nouveau stade du Zenit St-Péterbourg, qui sera le théâtre de sept matchs du Mondial 2018, a été déclaré apte à être ouvert.

A un an et demi du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2018, la Zenit Arena est prête. Jeudi, le nouveau stade du Zenit St-Pétersbourg a été déclaré apte à être ouvert par le gouverneur de la ville Georgy Poltavchenko. En plus des matchs du Zenit (actuel 2eme du championnat russe derrière le Spartak à mi-saison), ce stade de 68 134 places accueillera quatre matchs de la prochaine Coupe des Confédérations, dont la finale, et sept matchs du Mondial 2018, dont une demi-finale et le match pour la troisième place. Pour son tout premier match dans la Zenit Arena, St-Pétersbourg accueillera le FC Oural le 21 avril prochain. De quoi dépayser les joueurs de Mircea Lucescu, qui jouent actuellement au stade Petrovsky, qui ne contient que 21 000 places.