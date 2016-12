Russie - Spartak Moscou : Luiz Adriano arrive

Luiz Adriano va quitter l’AC Milan pour la Russie. Selon plusieurs médias italiens, le Spartak Moscou et les Rossoneri sont tombés d’accord.

L’AC Milan va enfin réussir à vendre Luiz Adriano. Alors que les dirigeants italiens cherchaient un club pour le Brésilien depuis plusieurs mois, les Rossoneri ont enfin trouvé preneur. Le Spartak Moscou devrait être le futur club de l’attaquant âgé de 29 ans. Le club russe et Milan auraient trouvé un accord pour le transfert de l’ancien joueur du Shakhtar Donetsk. Selon la presse italienne, les Lombards vont récupérer 6 ou 7 millions d’euros et se débarrasser d’un salaire encombrant (environ 5 millions d’euros par an). Acheté 8,5 millions d’euros en 2015, Luiz Adriano aura peu joué (34 matchs de Serie A) et pas beaucoup marqué (4 buts en championnat).